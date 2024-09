Raffiche, temporali e mareggiate: allerta meteo nelle Marche

Ancona, 12 settembre 2024 – Temporali, vento e mareggiate. La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo per domani, in particolare per le aree collinari e costiere settentrionali, centrali e meridionali. Le zone costiere e collinari delle province di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno sono colorate di “giallo”. Questo significa che nelle zone di allerta “sono previsti venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte; nelle stesse zone sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, in particolare tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane. Mare molto mosso o agitato, con possibili mareggiate lungo tutto il litorale”, spiega la Protezione civile delle Marche.

Le previsioni per il 13 settembre

La giornata di domani sarà caratterizzata dal “transito di un intenso vortice depressionario lungo il Mar Adriatico, che determinerà lungo le coste della nostra regione un temporaneo ma marcato aumento dell'instabilità”. Il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso per nubi cumuliformi, più intense durante la seconda parte della giornata sui settori costieri. I rovesci o temporali sparsi, al pomeriggio, sempre lungo la fascia costiera, risulteranno intensi.

I fenomeni saranno in attenuazione ed esaurimento verso sera, sempre in base alle previsioni meteo della Regione. Temperature in marcato calo. Ad esempio nel capoluogo di regione, Ancona, alle 14 di domani sono previsti 16 gradi, a Camerino e Fabriano 17, a Senigallia 18, a Urbino addirittura 13. Sabato le temperature torneranno a salire. Mare molto mosso, a tratti agitato. Lungo la fascia costiera le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca forte. Tra i fenomeni particolari segnalati, sempre lungo la fascia costiera, temporali localmente intensi, raffiche fino a burrasca forte e mareggiate sulle coste esposte.