"Rafforziamo il rapporto con l’Argentina"

"Quella mail, che ci arrivava addirittura da oltre oceano, ci ha come aperto il cielo. E’ stata una collaborazione bellissima". Monia Scocco, insegnante de Li Matti de Montecò, descrive con parole gioiose quanto avvenuto nelle scorse settimane, vale a dire il contatto con l’associazione Famiglia Marchigiana di Rosario e le lezioni di saltarello impartite ai discendenti dei nostri corregionali che sono emigrati in Argentina. Il gruppo folk di Montecosaro, attivo in Italia per la conservazione e valorizzazione delle nostre tradizioni e già chiamato ad esibirsi all’estero (Ungheria), stavolta ha collaborato con una realtà omologa, dal nome I Piceni, che vuole recuperare le tradizioni degli avi e che poi si è esibita in un grande festival a Rosario. "La loro intenzione – spiega Monia Scocco – era di avere indicazioni direttamente da un gruppo folk delle Marche. Così ci siamo scambiati messaggi con Fernanda e poi siamo arrivati a inviare veri e propri video, di esibizioni già fatte oppure durante le nostre prove. Ci ha colpito la passione, il loro entusiasmo ha reso più facile apprendere il saltarello". Insomma siete stati maestri a distanza. A cosa può portare questo connubio? "Il prossimo step sarà insegnare le altre tipologie di saltarello, ad oggi hanno imparato la versione civitanovese". E un viaggio in Argentina? "Magari. Oppure che loro vengano qui, perché gli amici argentini vogliono andare oltre il ballo, vogliono conoscere di più la storia delle Marche e dei loro discendenti. Non a caso il contatto era avvenuto tramite il Museo dell’emigrazione marchigiana a Recanati. Mi auguro che le istituzioni intervengano e diano una mano". Da Rosario ci scrive Fernanda Giavelli, in rappresentanza del gruppo e dell’associazione: "Il festival Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades, 10 giorni durante i quali a Rosario più di 50 collettività mostrano la loro cultura, i piatti tipici o i balli, era l’occasione giusta per esibire il girotondo di saltarello. Una grande responsabilità. Abbiamo ricevuto molti video in cui veniva spiegata l’esecuzione di questa danza, Monia è stata generosa e pronta ad aiutarci a migliaia di km. Ci siamo riusciti, stanchi ma col cuore strapieno di gioia, di orgoglio, di soddisfazione e soprattutto di gratitudine. Ringraziamo Li Matti de Montecò per questa collaborazione augurando che sia sempre proficua. Non escludiamo l’idea e il sogno di poter ballare insieme qualche volta".