Raffronto tra le province Tari ancora contenuta

Vale 182,28 euro la tassa sui rifiuti (Tari) pagata nel 2022 da una famiglia tipo maceratese composta da quattro persone, con un Isee di 25mila euro, e che vive in un appartamento di 80 metri quadrati. È quanto emerge dal report dell’Ufficio studi della Uil che ha esaminato le variazioni della Tari sui comuni capoluogo di provincia che, negli ultimi cinque anni, hanno registrato aumenti medi del 7,7%, con punte del 69%. Macerata è la seconda città più economica delle Marche, dopo Ascoli Piceno (180,60 euro). La più cara, invece, è Pesaro con 329,46 euro, quasi il 13% in più nell’ultimo quinquennio, seguita da Ancona con 320,95 (+ 11,2%) e Fermo che sfiora i 300 e registra l’incremento più alto (+57%), il terzo più elevato in Italia dopo Potenza e Cosenza. "Non c’è solo il tema del caro bollette che ha riguardato elettricità e gas a pesare sui conti delle famiglie - spiega Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche -. Tra i costi delle abitazioni abbiamo anche le tariffe della raccolta dei rifiuti solidi urbani, un tema legato all’efficienza e all’efficacia del servizio in un settore che ha bisogno di investimenti e infrastrutture relativi al ciclo integrato dei rifiuti. Vanno accelerati gli investimenti del Pnrr e dei fondi della coesione europei e nazionali che riguardano il ciclo integrato dei rifiuti". A Macerata, dunque, al momento il costo sostenuto dai cittadini è - tutto sommato – contenuto. Va però, detto, la Tari aumenterà, anche se ancora non si sa di quanto. L’incremento, però, non sarà trascurabile, visto che nel documento votato ad inizio aprile dall’assemblea di Cosmari srl si scrive che l’orientamento è quello di "spalmare parte degli aumenti impattanti nel bilancio del biennio 20232024 sugli anni futuri".

f. v.