Ragazza aggredita a Scossicci. Sui social il video del pestaggio

Civitanova, 4 settembre 2024 – Un parapiglia tra giovani che si spintonano e si prendono a cazzotti in mezzo alla strada, con una ragazza che cade a terra e viene tirata per i capelli. È l’agghiacciante scena ripresa con un telefonino da un automobilista, che di notte stava passando sul lungomare Scarfiotti di Porto Recanati. E per questo ha dovuto fermare la sua corsa, visto il tafferuglio che si stava consumando sulla carreggiata. "Guarda che le tirano i capelli... è per terra", è il commento sorpreso di chi riprende. Ma quel video è stato condiviso su alcuni canali social e sono stati diversi i concittadini che lo hanno visto, rimanendo scioccati.

La rissa ripresa dall’interno dell’auto

Da indiscrezioni, il fatto risale alla notte tra sabato e domenica, quando si sono registrate quattro risse tra più persone nel lungomare Scarfiotti. In particolare, il filmato riprende una scazzottata che era partita in un locale di Scossicci, dove se le sono date di santa ragione dei ragazzi magrebini con dei tizi albanesi.

Però, ad avere la peggio, è stata la nordafricana che, come si vede nel video, viene sbattuta sull’asfalto e presa a calci. Ieri, invece, si è verificato un tentativo di furto a Montarice. Verso le 15.50, due ragazzini sui 16 anni hanno cercato di aprire il sellino di uno scooter parcheggiato in via dei Tigli. Ma sono stati messi in fuga dalla proprietaria, che ha poi allertato i carabinieri.