Ragazza in coma etilico mentre era a scuola "Fatti non da sottovalutare"

Una ragazzina è finita in coma etilico mentre era a scuola. È successo ieri mattina. La minorenne, iscritta ai primi anni di un istituto superiore cittadino, sarebbe arrivata in classe alle 8 del mattino già ubriaca, in compagnia di un altro studente anche lui in condizioni simili. A un certo punto però è scattato l’allarme: compagni e insegnante infatti si sono accorti del fatto che la ragazzina sul banco aveva perso i sensi e non rispondeva, e subito è stato chiamato il 118. La giovanissima dunque è stata portata d’urgenza al pronto soccorso, in ambulanza, per le cure del caso. E in ospedale è stata chiamata anche la sua famiglia. Non si conoscono circostanze e contorni della vicenda. "Ma il consumo di alcol sotto 18 anni non va sottovalutato – precisa il dirigente del servizio dipendenze patologiche Gianni Giuli -. Sotto c’è un malessere, che va affrontato aprendo un percorso. È giusto parlarne, e ci sono anche punti di ascolto per le famiglie e ambulatori specifici per i ragazzi, per dare l’assistenza che può servire nella massima privacy". Né la polizia né i carabinieri sono stati informati dell’accaduto, tuttavia la somministrazione di alcolici ai minorenni è vietata dalla legge.