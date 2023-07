Ragazza palpeggiata Condannato un 67enne

Accusato di violenza sessuale, per aver palpeggiato una ragazza incrociata per strada, è stato condannato ieri a un anno e mezzo di reclusione un 67enne maceratese. L’episodio risale al 2021. La ragazza si trovava nei pressi dello Sferisterio, di fronte a una vetrina, intenta a controllare il cellulare. A un certo punto aveva sentito uno sconosciuto rivolgerle un apprezzamento fisico abbastanza volgare, e poco dopo l’uomo le si era accostato e le aveva messo le mani addosso, palpeggiandola. Lei lo aveva denunciato, e in breve si era riusciti a risalire all’identità del maceratese, che era stato accusato di violenza sessuale. Nel corso del processo l’accusa è stata confermata. Ma i difensori dell’imputato, gli avvocati Marco Fabiani e Filomena Giordano, hanno depositato una consulenza medica in base alla quale il 67enne aveva una patologia psichiatrica che lo avrebbe reso non del tutto capace di intendere e di volere, e dunque di rispondere delle proprie azioni. Ieri mattina in tribunale, nell’ultima udienza, il pubblico ministero Enrico Barbieri ha sollecitato la condanna dell’uomo per il reato di violenza sessuale. E il collegio dei giudici, con il presidente Roberto Evangelisti, ha accolto la richiesta ma, dichiarando il vizio parziale di mente, ha condannato l’imputato alla pena di un anno, sei mesi e 20 giorni di reclusione. Gli avvocati difensori ora attenderanno le motivazioni della sentenza per proporre poi l’appello. Il maceratese infatti respinge ogni accusa.