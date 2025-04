Ragazza palpeggiata in strada, denunciato un 17enne senegalese

Stava passeggiando da sola lungo il centro di Porto Potenza Picena, quando un individuo si è avvicinato e le ha palpato il sedere. La giovane si è messa a gridare facendolo fuggire, ma subito dopo ha chiamato in suo aiuto i carabinieri che hanno rintracciato il responsabile, un senegalese di 17 anni, poi denunciato per violenza sessuale.

L’episodio è successo nella serata di giovedì. Intorno alle 20 una ragazza sui vent’anni stava facendo due passi per conto proprio all’altezza di viale Regina Margherita, nel tratto della strada statale che attraversa il centro della frazione rivierasca. Ma senza che lei se ne accorgesse, un giovane di origine africana aveva iniziato a seguirla. A un certo punto, alle sue spalle, l’individuo si è avvicinato sempre più per poi allungare la mani e toccarle il sedere.

La 20enne si è comprensibilmente impaurita e, sotto choc, ha iniziato a urlare a squarciagola chiedendo aiuto. Allora il giovane, temendo di essere scoperto e finire nei guai, è corso via cercando di fa perdere le sue tracce. La ragazza ha immediatamente allertato i carabinieri, che senza perdere tempo sono giunti sul posto.

Ai militari dell’Arma la giovane ha tracciato un identikit sommario del suo aggressore e quindi la pattuglia si è messa a cercarlo, in base agli elementi forniti dalla 20enne. Dopo un po’ i carabinieri hanno notato un ragazzo in giro, molto simile alla descrizione fornita dalla 20enne, che stava camminando per il centro. Perciò lo hanno bloccato e identificato. Si è scoperto così che si trattava di un 17enne senegalese residente anche lui in zona.

Il giovane è stato portato in caserma per le formalità del caso e poi rilasciato. Gli accertamenti ora sono in corso da parte dei carabinieri di Porto Potenza, per chiarire con precisione come siano andati i fatti. Anche le immagini riprese dalle telecamere di quella zona potranno essere utili a ricostruire l’accaduto.

Il ragazzo adesso rischia la denuncia alla procura per i minori di Ancona per il reato di violenza sessuale. Un episodio non molto diverso era avvenuto anche un mese fa, sempre a Porto Potenza, ai danni di una 27enne.