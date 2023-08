Ragazza rischia di affogare Decisivi due giovani bagnini

di Francesco Rossetti

Una ragazza rischiava di annegare in acqua, davanti alla propria famiglia. Ma provvidenziale, per lei e un po’ per tutto il nucleo di origini marocchine ma residente a Perugia, si é rivelato l’intervento dei bagnini di salvataggio e di un appassionato di sup. E’ successo intorno alle 17.45 di Ferragosto, nello specchio acqueo antistante gli chalet ‘La bussola’ e ‘Lido del Carabiniere’, al lungomare nord. Lo scenario di una consueta spiaggia affollata, con tante persone a godersi un bagno: tutto sembrava filare liscio fin quando un uomo in acqua ha richiamato l’attenzione dell’assistente bagnanti della cooperativa ‘539 Rescue’, Irene Sergolini, che senza farsi attendere è salita a bordo dell’unità di salvataggio e a colpi di remi si è diretta nel punto che separa le due scogliere, situato ad una sessantina di metri dalla riva. "Un uomo in acqua mi ha fatto un cenno – spiega la bagnina ventenne di Mogliano –, ho capito la situazione e sono partita con il pattino: una ragazza stava annaspando, accanto al suo nipotino. A pochi metri vi erano la sorellina e suo padre, che era stato issato a bordo di un sup da un bagnante, rivelatosi di grande ausilio".

Nel frattempo, con un altro moscone, è giunto anche l’assistente bagnanti Alessandro Luchetti, diciottenne di Pollenza atleta di Salvamento Fin del Centro Nuoto Macerata, alle dipendenze della medesima cooperativa di Sergolini. "Tutta la famiglia aveva bisogno di aiuto – racconta ancora al fianco del collega –. Chiaramente la situazione più critica era della zia, che aveva bevuto acqua ed era molto spaventata: perciò le ho dato un salvagente, mentre ho posizionato il bambino sopra l’unità. Nel frattempo, Alessandro ha afferrato la bambina con un braccio e l’ha trascinata a riva, dove abbiamo allertato i soccorsi". Sul posto, un’ambulanza della Croce verde e l’auto medica per accertamenti. Tuttavia la donna, ventisettenne, ha rifiutato il trasporto in ospedale.