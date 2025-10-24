Ragazza salvata dai carabinieri: “Voleva gettarsi sotto a un treno. L’abbiamo ascoltata e portata al sicuro”

Macerata, 25 ottobre 2025 – “La chiamata è durata circa due minuti, ma a me è sembrata lunghissima perché avevo paura che la ragazza interrompesse la comunicazione o che mettesse in atto gesti sconsiderati. Poteva essere mia figlia”. Sono le parole del vice brigadiere Daniele Di Stefano, addetto alla centrale operativa del Norm della Compagnia dei carabinieri di Macerata, che martedì ha ricevuto una richiesta di aiuto per una 26enne decisa a togliersi la vita. “Alle 13.10 – racconta Di Stefano – è arrivata una chiamata da parte di un uomo che, con tono allarmato, ha riferito che poco prima la sua ragazza al telefono gli aveva manifestato intenti suicidi. L’uomo ha aggiunto che la fidanzata, dopo aver fatto una visita all’ospedale di Macerata, si stava recando in stazione, ma lui non poteva raggiungerla perché si trovava fuori per lavoro. Immediatamente ho inviato sul posto una pattuglia del Radiomobile, composta dal vice brigadiere Antonio Lorusso e dal carabiniere scelto Riccardo Terrucidoro, comunicando loro le precise caratteristiche fisiche della donna”.

Poi Di Stefano ha contattato al cellulare la ragazza “per rassicurarla e dissuaderla da quel gesto, con l’intenzione di intrattenerla fino all’arrivo della pattuglia. Quando ha aperto la comunicazione ho sentito dei singhiozzi, il vociare di alcune persone e il rumore dei treni. Ha proferito solo un flebile “sì” quando le ho chiesto la conferma della sua identità, poi ha continuato a piangere. Le ho chiesto come stava, le ho detto che ero un carabiniere. L’ho avvisata che presto sarebbero arrivati alcuni colleghi per aiutarla, l’ho invitata ad allontanarsi dai binari e a cercare con lo sguardo i carabinieri che stavano per arrivare. Pur senza rispondermi, lei è rimasta in ascolto, singhiozzando, sino a quando ho sentito la voce dei colleghi che erano arrivati sul posto. La chiamata è durata circa due minuti, perché l’intervento della pattuglia è stato tempestivo, ma a me è sembrata lunghissima, perché avevo paura che la ragazza chiudesse il telefono e che mettesse in atto gesti sconsiderati. Mentre parlavo con lei ho pensato che poteva essere mia figlia. Ho sentito la grande responsabilità del “padre di famiglia” che mi ha spinto a cercare con cura le parole più adatte e a assumere un tono quanto più possibile suadente e comprensivo. Quando ho sentito la voce dei colleghi, ho tirato un sospiro di sollievo e ho pensato che probabilmente saremmo riusciti a scongiurare il peggio”.

“Abbiamo subito individuato la ragazza – raccontano il vice brigadiere Lorusso e il carabiniere Terrucidoro – che si trovava seduta sul bordo della banchina ferroviaria del primo binario, con lo sguardo verso i binari. Era in lacrime. Ci siamo avvicinati a lei con cautela, le abbiamo chiesto come stava e, dopo aver attirato la sua attenzione, abbiamo avviato un dialogo per cercare di rassicurarla e ottenere la sua fiducia”. La ragazza si è quindi aperta con i militari. “Ancora in lacrime e in forte stato di agitazione – spiegano Lorusso e Terrucidoro –, ha riferito di essere disoccupata, di trovarsi in un momento difficile della sua vita. Ha aggiunto, sconsolata, che aveva voglia di farla finita lanciandosi sotto il primo treno in arrivo. Mentre lei parlava, noi ci siamo avvicinati a lei sempre di più, in modo lento e graduale, e ci siamo posti accanto, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, in modo tale da poterla afferrare in caso di eventuali gesti improvvisi”.

Poi è arrivato il momento più delicato: un treno era in transito sul primo binario. “Per fortuna la ragazza, ormai più tranquilla, è rimasta seduta immobile sulla banchina, in mezzo a noi due – riferiscono i militari –. Guardando il convoglio che ripartiva, lei ci ha riferito che prima del nostro arrivo aveva scelto quel treno per porre fine alla sua esistenza. La ragazza si è alzata e, insieme a noi, ha raggiunto l’ambulanza. Abbiamo agito con determinazione e il solo nostro timore ha riguardato la possibilità, sempre presente in questi casi, che qualcosa non vada per il verso giusto. Il nostro pensiero va alla ragazza, con l’augurio che possa risolvere i suoi problemi e ritrovare la serenità”.