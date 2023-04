"Ragazza salvata, complimenti ai due carabinieri"

"Un grazie sincero al vice brigadiere Federico Celli e al carabiniere scelto Cristiano Di Felice, che nella serata di sabato scorso, a Macerata, hanno salvato la vita di una giovane ragazza appena diciottenne che manifestava intenti suicidi – scrive il segretario provinciale aggiunto di Unarma, il sindacato dei carabinieri -. I militari si sono, come sempre, distinti per l’impegno profuso, per la professionalità e il coraggio, coraggio che ha permesso a una mamma di riabbracciare la propria figlia. La segreteria provinciale di Macerata si complimenta con i colleghi che si sono particolarmente distinti, facendo spiccare le doti e i valori che il carabiniere porta con sé facendone baluardo dell’intera istituzione".

Con queste parole, l’associazione che tutela gli appartenenti all’Arma ha voluto rendere merito ai due carabinieri che, sabato sera, si sono ritrovati a fronteggiare un’emergenza delicatissima: una ragazza di 18 anni sul ciglio di un cornicione, scalza a 15 metri di altezza, decisa a farla finita. Sebbene la ragazzina si fosse subito mostrata ostile ai militari, appena questi hanno cercato di avvicinarsi, il vice brigadiere Federico Celli e il carabiniere scelto Cristiano Di Felice sono riusciti a trovare le parole giuste per conquistare la sua fiducia e riuscire ad avvicinarsi a lei, ascoltandola mentre lei, piano piano, confidava le sue difficoltà e le sue paure, trovando il modo di ridarle un po’ di fiducia in se stessa e nella vita. Per un attimo, le persone che si erano assiepate sotto alla casa hanno temuto il peggio, quando la ragazza ha lasciato le mani dalla ringhiera a cui si era appoggiata. Ma per fortuna i carabinieri erano lì, vicinissimi e pronti, per prendere le sue braccia e impedirle di fare un passo irrecuperabile. Senza sottovalutare le sue difficoltà, ma cercando di trovare comunque una luce, la pattuglia è stata in grado di dare alla giovane il conforto di cui, forse, si era trovata ad avere bisogno in un momento che le sembrava troppo buio, ad assicurarle protezione, comprensione e sicurezza, e grazie ai due carabinieri ora lei è al sicuro.

Paola Pagnanelli