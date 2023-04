Ragazza salvata dal cornicione a Macerata, i carabinieri: "Le abbiamo parlato come a una sorella"

Macerata, 14 aprile 2023 – “Diceva che non riusciva più a sorridere, e che quella sera aveva deciso di farla finita. Sarebbe bastata una frazione di secondo, ancora sudano le mani a ripensarci. Ma ci abbiamo messo tanta umanità, le abbiamo parlato di noi come se fosse un’amica, una sorella più piccola, e siamo riusciti a far sì che si fidasse di noi". Il vice brigadiere Federico Celli e il carabiniere scelto Cristiano Di Felice sono ancora emozionati mentre ricordano i minuti al cardiopalma vissuti sabato sera. "Poco prima delle 21 – raccontano – la centrale operativa ci ha detto di andare in un vicolo in centro, perché una ragazza aveva intenti suicidi. Eravamo a Piediripa, e siamo arrivati lì in due minuti. La mamma ci aspettava alla porta nel panico, c’erano anche i vigili ma noi non abbiamo aspettato nessuno e siamo subito entrati".

Lei dov’era?

"Fuori dal balcone sulle mura, scalza su un pezzo di cornicione di pochi centimetri, i suoi piedi ci entravano appena. Appena ci ha visti era ostile, non voleva ci avvicinassimo, minacciava di buttarsi".

Cosa avete fatto?

"Abbiamo iniziato a parlarle amichevolmente, cercando di capire cosa stesse provando, di creare un po’ di empatia. Le abbiamo chiesto i motivi per cui fosse lì, lei ci ha raccontato di un lutto vissuto. Abbiamo cercato di usare tanto tatto: in quei momenti, una parola o un movimento sbagliato possono essere fatali. Abbiamo parlato anche di noi, di problemi nostri, del fatto che comunque bisogna reagire, e lei si è sentita a suo agio con noi. Le abbiamo parlato come se fosse un’amica o una sorella più piccola. Ci sono stati anche dei momenti di commozione forte. Piano piano, ci siamo avvicinati a lei e ci siamo messi uno a destra e l’altro a sinistra. Abbiamo insistito sul fatto che avesse ancora tanto da vivere, che non ci fosse nulla per cui valesse la pena rinunciare alla vita, era tutto nelle sue mani".

Ma a un certo punto lei ha lasciato la presa dalla ringhiera.

"All’improvviso, ha detto "va be’, io mi butto" e ha staccato le mani. Ma ormai eravamo vicinissimi a lei e l’abbiamo presa per le braccia. E a quel punto si è lasciata aiutare. Le abbiamo dato una mano a scavalcare per tornare dentro, e lei è rimasta altri dieci minuti a parlare con noi. Non voleva più che la lasciassimo. Solo a quel punto si sono avvicinati i sanitari, fino ad allora eravamo rimasti solo noi con lei ed è giusto così. Siamo andati anche in ospedale e siamo rimasti ancora a parlare con lei, per tranquillizzarla".

Vi era mai capitata un’esperienza simile?

"No. Avevamo le mani sudatissime: in quei momenti puoi dire tante cose belle e giuste, ma se a quella persona susciti un qualcosa di negativo è finita. L’emozione era tantissima. Ma la fortuna ha voluto che le parole che abbiamo detto fossero quelle giuste, forse si è sentito l’affetto e ha fatto la differenza. Non era una è situazione ordinaria. Ci capitano incidenti, ubriachi, ma cose così di rado, e quando capitano non siamo del tutto preparati ma dobbiamo mettere al cento per cento quello che siamo, la nostra umanità. Ma questa ragazza volevamo riportarla a casa a tutti i costi, il lieto fine doveva esserci".

Il vice brigadiere Celli ha una figlia e il carabiniere scelto Di Felice un fratello minore, avete pensato anche a loro in quei momenti?

"Io le parlavo come avrei fatto con mio fratello, pensando che potesse essere lui e per questo le dicevo che aveva ancora tante cose belle da fare", risponde Di Felice. "Io ci ripensato anche dopo a lei e a mia figlia – sono le parole di Celli –, chiedendomi dove sbagliamo forse tutti noi come genitori. Forse per questo penso che vorrei vederla ancora e darle un abbraccio".