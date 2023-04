Ragazza salvata sul cornicione, il plauso del prefetto ai carabinieri

"Ogni vita è incontro", ha dichiarato il prefetto Flavio Ferdani nel ringraziare il vicebrigadiere Federico Celli e il carabiniere Cristiano Di Felice "per la prontezza e la professionalità dimostrate, ma anche per la sensibilità alla vulnerabilità individuale di una persona, sensibilità che ha scongiurato un tragico epilogo". I due militari della Compagnia di Macerata sono intervenuti la sera di sabato 8 aprile, salvando una ragazza che aveva deciso di togliersi la vita: in una situazione molto delicata, sono riusciti a convincerla a desistere da quel gesto. Ieri entrambi, accompagnati dal comandante provinciale, colonnello Nicola Candido, e dal comandante della Compagnia, tenente colonnello Giorgio Picchiotti, sono stati ricevuti in prefettura, dove il prefetto Ferdani ha espresso il suo compiacimento per l’intervento.