Coltello puntato alla gola, ragazza minaccia il suicidio: salvata dai carabinieri

Macerata, 14 agosto 2025 – Fuori di sé, una ragazza di 21 anni minacciava di togliersi la vita. Ma l’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che un momento di disperazione finisse in tragedia. “Interventi come questi ci rendono orgogliosi di svolgere questo lavoro” commenta il vice segretario provinciale di Unarma, il sindacato dei carabinieri.

L’episodio è avvenuto martedì pomeriggio, in un paesino della zona di Camerino. Dopo l’ennesima litigata con la madre per motivi di soldi la ragazza, che soffre di problemi di natura psichiatrica, si era chiusa in casa nella sua stanza, armata di un coltello, con chiari intenti suicidi. Giunti sul posto, i militari hanno avviato un’azione di dissuasione per convincerla a desistere. Lei però non voleva lasciarli entrare. Allora la pattuglia ha cercato un altro accesso, e per fortuna lo ha trovato nella finestra del bagno sul retro dell’abitazione, che era stata lasciata aperta. Entrati in casa, i militari hanno trovato la ragazza in uno stato di forte agitazione, con un coltello puntato alla gola, fuori di sé. Con sangue freddo hanno avviato un dialogo, e piano piano le loro parole sembravano dare qualche risultato.

Ma quando lei ha visto arrivare anche il personale sanitario del 118 si è innervosita di nuovo, e ha ripreso il coltello dicendo di non volerne più sapere.

Ma a quel punto, approfittando di un attimo di distrazione della 21enne, i militari sono riusciti a disarmarla, impedendole di tagliarsi, per poi affidarla al personale medico.

La ragazza è stata successivamente accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove è stata sottoposta a un accertamento sanitario.

L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’importanza della tempestività degli interventi congiunti delle forze dell’ordine e dei sanitari, capaci di fare la differenza in situazioni di emergenza.

“Aver salvato la vita della ragazza ci rende orgogliosi e fieri di svolgere questo lavoro”. Parole del carabiniere Antonio Ernesto, vice segretario provinciale del sindacato Unarma, e uno dei due militari intervenuti per salvare la 21enne barricata in casa. “Purtroppo – continua Ernesto – sono tanti i giovani che vivono situazioni difficili e complesse. Noi dobbiamo stare loro vicini e aiutarli a superare questi momenti di difficoltà e presenziare nelle loro vite”. Sull’episodio interviene anche Antonio Voto, segretario generale provinciale Unarma Macerata: “Un grazie sincero al brigadiere Enrico Capricciosi e al carabiniere scelto Antonio Ernesto, uomini prima ancorché militari, disponibili e di grande generosità. La segreteria provinciale di Macerata tutta si complimenta con i colleghi che si sono particolarmente distinti, facendo spiccare le doti e i valori che il carabiniere porta con sé, facendone baluardo dell’intera istituzione”.

Non è la prima volta che i carabinieri in provincia riescono a intervenire in casi del genere. Era capitato con una studentessa di Recanati, e poi a Matelica e Recanati: i militari, con delicatezza, in quelle circostanze sono riusciti a tendere una mano a persone che erano in difficoltà, per far loro capire che non è mai tutto perduto, riuscendo ad accendere in loro una piccola speranza in un momento in cui tutto sembrava buio.