"Ragazze prese a sputi da una baby gang"

di Paola Pagnanelli

Brutta avventura per due ragazze di Treia, minacciate e prese a sputi da una baby gang a Civitanova. A raccontarla è il padre di una di loro, che questa mattina presenterà la denuncia ai carabinieri. L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. "Mia figlia 19enne e una sua amica erano in corso Umberto I. Per tutta la sera un gruppo di ragazzini nordafricani, una decina circa, era stato dietro di loro, le avevano seguite, fischiavano verso di loro, non le lasciavano in pace". A un certo punto, era ormai passata la mezzanotte, arrivate più o meno all’altezza di vicolo Marte, l’altra ragazza avrebbe fatto un commento razzista sulla comitiva che la tampinava da tempo. Uno dei ragazzini l’avrebbe sentita, e si sarebbe avvicinato minacciandole e insultandole. "Mia figlia gli ha tirato addosso la granita che aveva nel bicchiere, e a quel punto si è scatenata la reazione della comitiva – racconta ancora il padre della 19enne –. Hanno iniziato a insultarle, a minacciarle di fare loro le peggiori oscenità. Uno ha detto a mia figlia che se fosse stata un maschio l’avrebbe uccisa. E poi le hanno coperte di sputi. Loro sono rimaste lì, e sebbene in giro ci fossero ancora molte persone nessuno ha detto una parola vedendo una decina di ragazzini che davano addosso a due ragazze. Alla fine, c’è stata solo una donna che ha fatto entrare mia figlia e le ha dato una maglietta pulita, per farla cambiare, per fortuna c’è ancora qualcuno gentile: questo gesto mi ha fatto molto piacere. Gli altri invece hanno fatto come se non stesse succedendo nulla, la più totale indifferenza". La 19enne ha chiamato prima il padre e poi i carabinieri, e una pattuglia è arrivata in corso Umberto I. "Hanno identificato uno dei ragazzi, hanno chiamato la madre che è arrivata lì sul posto. Era un minorenne. Agli altri non hanno detto nulla e loro sono rimasti tutti lì. Ma questa mattina andrò in caserma a presentare una denuncia su quanto accaduto. Non si può andare avanti così, con queste baby gang che danno fastidio e poi si comportano in questo modo con due ragazze. Mi hanno raccontato che per tutta la sera quel gruppetto le aveva molestate. Io credo sia importante far sapere a tutti quello che avviene lungo le vie della città, e secondo me qualcuno dovrebbe iniziare a prendere provvedimenti seri per contrastare fenomeni del genere".