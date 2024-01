Ragazze ribelli che vivono con coraggio il loro tempo

APIRO

Domenica, alle ore 17.30 al teatro Mestica di Apiro, andrà in scena spettacolo "Quelle ragazze ribelli. Storie di coraggio". Un appuntamento che rientra nell’ambito della stagione "Sante, Streghe e Sgualdrine", a cura del Teatro di Onisio. "Le protagoniste sono ragazze e donne che hanno vissuto o vivono con coraggio il loro tempo e sono esempio di ribellione contro discriminazioni e stereotipi culturali - spiega il regista Alberto Grilli -. Paula, Malala, Rosa, Giulia, Teresa, Shymaa hanno realizzato, grazie ad una strenua resistenza, il loro sogno di libertà, rompendo gli schemi che la società, regolata dagli uomini, ha loro imposto". "E’ uno spettacolo – aggiunge Grilli - che si compone di vicende di donne straordinarie, che hanno avuto la forza di far valere la loro personalità e le loro idee e le loro aspirazioni, che si sono battute per difendere i diritti umani fondamentali". Sempre il regista, sottolinea ancora: "Discriminazioni di genere e di razza, il dramma della guerra, i soprusi verso i più deboli, il bullismo, la mancanza di libertà di espressione: questi sono i campi di battaglia su cui le nostre ’ragazze’ devono combattere, territori di paura purtroppo sempre attuali e che ci toccano da vicino. Nel tentativo di superare il cliché del maschio come forza e della donna come fragilità - conclude Grilli -, questo spettacolo vuole essere un contributo affinché i ragazzi crescano consapevoli di essere una parte importante di un tutto che vede ogni ‘genere’ uguale". La pièce è composta dai testi di Gigi Bertoni, con le attrici Tanja Horstmann e Maria Regosa, la regia di Alberto Grilli, scene e costumi di Maria Donata Papadia, Angela Pezzi e Loretta Ingannato, luci di Marcello D’Agostino, direzione musicale di Antonella Talamonti. Biglietto 15 euro, ridotto (under 12) a 10.