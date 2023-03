Ragazzi da "Cyber-sicurezza": tre giovani alle finali nazionali

Sono stati ben tre gli studenti dell’Iis "Enrico Mattei" di Recanati che sono riusciti a superare la selezione territoriale delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersecurity, organizzato dal laboratorio nazionale di Cybersecurity del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica. Si tratta di Luca Soricetti 5ªB, Giacomo Santilli 4ªH e Vincenzo Petrillo 5ªD indirizzo informatica e i tre studenti sono stati così ammessi alla finale nazionale dove competeranno con altri 100 studenti italiani. "Complimenti ai nostri ragazzi – commenta Antonella Marcatili, dirigente scolastico del Mattei – per l’importante risultato raggiunto". Finale a Torino il 27 maggio.