Ragazzi disabili ai centri estivi. Il Comune paga l’assistenza

Anche per l’estate 2025, l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Civitanova attiva il servizio gratuito di assistenza dedicato a bambini e ragazzi con disabilità, residenti in città e di età compresa tra i 5 e i 23 anni. Un servizio prezioso che quest’anno si presenta con un nuovo bando, strutturato in modo da rispondere alle esigenze di tutte le famiglie e garantire un pacchetto uguale per tutti, per un massimo di 100 ore totali per ogni beneficiario che sarà definito in base alle domande pervenute, al rapporto operatore/utente e alle risorse disponibili, pari a 100mila euro.

Il servizio sarà attivo dal 9 giugno al 12 settembre. I ragazzi potranno frequentare centri estivi, oratori, centri diurni e altre realtà presenti sul territorio, scelti dalle famiglie. Il Comune si farà carico del costo dell’assistenza educativa, fornita da operatori specializzati della cooperativa "Il Faro", mentre le famiglie sosterranno solo le eventuali spese di iscrizione e frequenza dei centri.

"Abbiamo ragionato a lungo sulla modalità migliore di costruire il bando, consapevoli che le necessità siano molteplici e articolate – ha detto l’assessore Barbara Capponi –. Ci siamo confrontati anche con famiglie e utenti, che ringrazio. Abbiamo voluto potenziare la possibilità di vivere momenti aggregativi, e abbiamo reso possibile scegliere la copertura delle settimane sin dalla fine di quest’ anno scolastico fino all’ultimo giorno lavorativo prima della ripresa della scuola a settembre".

Le famiglie interessate possono fare domanda fino alle 13 del 3 giugno compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune. La domanda potrà essere presentata a mano all’Urp del Comune (piano terra, dal lunedì al venerdì 8.30–13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30), oppure via email all’indirizzo protocollo@comune.civitanova.mc.it o infine via Pec all’indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it. Alla domanda dovranno essere allegati la certificazione di disabilità e la copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio sociale ai numeri 0733/822235/236 o scrivere a: ssp.disabilita@comune.civitanova.mc.it.