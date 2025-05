Ragazzi insieme per scoprire le bellezze della città

Volgono al termine le "Incursioni culturali in città" del centro di aggregazione "Pippo per gli amici" di Corridonia. L’ultimo atto del percorso ideato da Comune e Pars sarà il 14 maggio alla casa di riposo. "È l’esito di un grande lavoro di squadra – spiega l’educatrice teatrale Fabiana Vivani –. Ringraziamo le famiglie per la fiducia verso il nostro servizio. Abbiamo un patrimonio artistico, culturale, sociale che dobbiamo rivitalizzare poiché arricchisce ciascuno di noi". "Un’offerta – sottolinea il vicesindaco Nelia Calvigioni – che ha riscosso una grande partecipazione. Sono state apprezzate anche le attività come l’aiuto compiti, progetti con una forte connotazione educativa e soprattutto inclusiva". Inclusività confermata dai numeri del centro, dove operano educatrici come Irene Venanzi e Lucia Migliorelli. "Queste iniziative ci donano sempre soddisfazioni – afferma Gessica Stizza, referente Pars –. Abbiamo portato avanti format vincenti come il teatro e le incursioni culturali. Alcuni bambini li abbiamo visti crescere, parliamo di iscritti dai 6 ai 14 anni di diverse nazionalità: quest’anno sono stati oltre 50, più 10 ragazzi con disabilità".