"Ragazzi meno coinvolti con il servizio civile"

Per ora ci sono solo due domande di partecipazione al servizio civile alla Croce Gialla di Recanati e il bando scade martedì. Come mai i giovani non partecipano neppure dietro l’incentivo di uno stipendio, seppur modesto? La presidentessa della Croce recanatese, Elisabetta Bernacchini, non sa darsene una spiegazione. "Fino al Covid c’era una buona partecipazione. Anzi, capitava di dover fare una selezione, ma dopo la pandemia l’interesse è calato. Non so se è una questione generazionale o se il periodo post-pandemia ha influito. Abbiamo a disposizione quattro posti, con un compenso mensile di 507,30 euro per 25 ore settimanali di servizio, sabato e domenica esclusi, ma non abbiamo ricevuto molte domande".

Perché questo servizio non attira più i giovani come prima?

"Oggi tutto è più distante, più asettico. Fino a poco tempo fa, avevamo un contatto diretto con i ragazzi. Li invitavamo a vedere la nostra realtà, li facevamo partecipare per qualche ora per capire cosa facciamo. Adesso tutto è online, anche la domanda deve essere fatta tramite il portale con lo Spid. Questo ha ridotto il contatto umano e forse ha allontanato molti".

L’isolamento dovuto al Covid ha avuto un pesato?

"Sì. Durante il lockdown, i ragazzi sono stati costretti a studiare a casa e non hanno avuto opportunità di interagire con il mondo esterno. Le esperienze di socializzazione e crescita sono venute meno. Questo ha contribuito al calo di interesse per attività come il servizio civile".

Nonostante le difficoltà, la Croce Gialla continua a svolgere una varietà di servizi.

"Oltre ai servizi di emergenza e di trasporto programmato, siamo impegnati nel social food: raccogliamo prodotti alimentari e li distribuiamo alle persone in difficoltà. Offriamo servizi di assistenza alle persone anziane e con disabilità, come il trasporto per la spesa o per andare in farmacia. L’obiettivo è rispondere ai bisogni della comunità".

Siete sempre alla ricerca di fondi per migliorare i servizi. Come affrontate la sfida?

"La ricerca di fondi è costante, soprattutto per rinnovare i mezzi e acquistare nuove attrezzature. Abbiamo bisogno di sedie a motore per facilitare il trasporto delle persone anziane".

Asterio Tubaldi