Ragazzina palpeggiata sull’autobus Condannato a un anno e otto mesi

di Paola Pagnanelli

Accusato di aver palpeggiato una 15enne sull’autobus, è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione un marocchino 49enne residente in città. Ma lui si dichiara del tutto innocente e farà appello. A denunciarlo era stata la ragazza vittima della violenza. La giovane aveva spiegato che, nel gennaio 2022, salendo sul bus da Sforzacosta per arrivare in centro, si era sentita toccare da uno sconosciuto che era dietro di lei. Sul momento, la 15enne aveva deciso di lasciare correre su quell’episodio sgradevole. Ma qualche giorno dopo, risalendo sullo stesso autobus, aveva rivisto il marocchino che, stando addosso a un’altra ragazza, metteva in atto lo stesso comportamento. Così aveva deciso di segnalarlo. Erano partite le indagini dei carabinieri e si era arrivati a individuare il 49enne, un bracciante agricolo. Per lui dunque era arrivata la denuncia di violenza sessuale aggravata. Ieri mattina per lui si è tenuta l’udienza preliminare, nella quale l’imputato ha chiesto il processo con il rito abbreviato. Il pubblico ministero Enrico Riccioni ha sollecitato la condanna del marocchino, sulla base delle dichiarazioni della 15enne e dei riscontri emersi nel corso delle indagini. L’avvocato difensore Lucrezia Gentili ha invece chiesto l’assoluzione del 49enne, mettendo in luce i punti deboli della versione dell’accusatrice, che non era stata neppure in grado di specificare il giorno esatto in cui sarebbe avvenuta la molestia, e che dunque sarebbe stata relativamente credibile nelle sue affermazioni su quanto accaduto. Alla fine il giudice Domenico Potetti ha ritenuto l’imputato colpevole, e lo ha condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. Tuttavia, il marocchino continua a proclamarsi innocente e nega di aver molestato le ragazze incrociate sul pullman, per questo motivo l’avvocato Gentili annuncia da subito il ricorso in appello. La 15enne molestata non si è voluta costituire parte civile e non ha chiesto alcun risarcimento, limitandosi a voler far emergere una vicenda di cui era stata prima vittima e poi testimone.