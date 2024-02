Ragazzina sparita, trovata dopo giorni

Fuggita da una comunità, è stata ritrovata dopo cinque giorni di ricerche una ragazzina della provincia. La minorenne, italiana, da qualche tempo ha deciso di andare in una comunità della provincia di Macerata. Venerdì però la giovane all’improvviso è scappata via, riuscendo a far perdere le sue tracce. Subito è stato attivato il protocollo di ricerca dalla prefettura, che ha diramato la segnalazione a tutte le forze dell’ordine. E ieri pomeriggio la ragazzina è stata rintracciata dai carabinieri di Senigallia, nei pressi del McDonald’s. Ora la minorenne sarà riaffidata al padre, in vista di un suo probabile rientro in comunità. Purtroppo non è la prima volta che la ragazzina si allontana da sola in questo modo, per via di alcune sue difficoltà personali.