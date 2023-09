Ragazzina stesa sui binari in galleria. Passa il treno, lei rimane illesa

Lunga sui binari, una 15enne ha atteso il passaggio del treno, ma per miracolo si è rialzata praticamente illesa dopo il passaggio del convoglio. È successo ieri mattina vicino alla stazione di Macerata. Ad accorgersi di cosa era successo è stato il macchinista del treno, arrivato da Civitanova intorno alle 8. Mentre passava all’interno nella galleria che si trova a pochi metri dalla stazione cittadina, si è accorto che c’era qualcuno disteso sulle traversine della ferrovia. Il treno andava a 30 chilometri orari, in vista della fermata, ma il macchinista è riuscito a bloccarsi solo dopo essere passato su quel corpo immobile. Una scena da gelare il sangue, che però è finita con un enorme sospiro di sollievo. La 15enne infatti non toccava i binari, e il treno aveva una distanza dal terreno tale da non urtarla. Subito soccorsa, la ragazzina ha riportato appena qualche graffio, ma è riuscita ad uscire sulle sue gambe dalla galleria. Immediatamente sono stati chiamati il 118 e la polizia. Il personale sanitario si è preso cura della 15enne, soprattutto dandole protezione e tranquillità. In ambulanza è stata accompagnata in ospedale e affidata alla psichiatria, e dopo una visita la 15enne è stata ricoverata in reparto per accertamenti. Anche i familiari sono stati fatti avvicinare a lei quando la giovane è riuscita a ritrovare un po’ di calma. Gli agenti della Volante hanno svolto i primi accertamenti sull’accaduto. A quanto sembra la ragazzina sarebbe una ottima studentessa, e non risulta abbia mai avuto problemi particolari. Sotto choc i passeggeri alla stazione e il macchinista, che per alcuni istanti ha provato la sensazione orribile di aver fatto del male a una ragazzina, per quanto involontariamente. La circolazione ferroviaria è ripresa dopo pochi minuti.