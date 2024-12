Ragazzino colpito con la spranga

Accerchiato da un gruppetto di coetanei che lo minacciano per avere il suo Moncler, finisce colpito con una spranga di ferro alla testa un ragazzino di 14 anni.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel piazzale della stazione ferroviaria, in pieno centro a Civitanova. È lì che si sono trovati due gruppetti di adolescenti, tutti più o meno sui 14 anni, italiani di seconda generazione e residenti fuori Civitanova. In particolare uno di questi si trovava alla stazione per prendere il treno e rientrare a casa, quando è stato accerchiato da alcuni suoi coetanei: il gruppo avrebbe preteso che lui si togliesse il suo costoso piumino. Quando il ragazzino si è rifiutato di consegnarlo, è scoppiato il caos. Il 14enne è stato colpito alla testa con una spranga di ferro, raccolta lì vicino, e prima gli era stato spruzzato addosso anche dello spray al peperoncino. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i carabinieri. Il ragazzino colpito era sanguinante. Ferito lievemente anche un suo amico. Il 14enne è stato caricato a bordo dell’ambulanza e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per accertamenti. Non è grave, per fortuna, almeno secondo i primi controlli.

Ora però sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per identificare gli aggressori. Quando i militari e i soccorritori sono arrivati sul posto tutti, ad eccezione dei due minorenni feriti, erano già scappati via. Nella zona però ci sono molte telecamere, che potranno essere utili a ricostruire come siano andate le cose e soprattutto a dare un nome ai componenti della banda.

Il fenomeno delle risse alla stazione tra giovanissimi è purtroppo ormai tristemente noto, tanto che la Polfer, anche dopo le numerose e ripetute proteste dei commercianti, aveva annunciato un presidio in zona, per scongiurare episodi come quello registrato ieri pomeriggio.

Chiara Marinelli