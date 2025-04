Ragazzino derubato dalla banda di minorenni

Si trovava in piazza delle Erbe quando è stato accerchiato da due extracomunitari, anche loro minorenni, che con le cattive lo hanno prima minacciato e poi gli hanno sfilato via il marsupio con dentro qualche decina di euro. E a quel punto si sono dati immediatamente alla fuga, col maltolto tra le mani.

Questa la disavventura capitata a un ragazzino di 14 anni, che abita con la famiglia a Loreto. L’episodio in questione si è consumato venerdì pomeriggio, nel centro di Porto Recanati. Stando a una prima ricostruzione, il 14enne stava passeggiando nei dintorni di piazza delle Erbe. Lì gli sono andati incontro i due coetanei, entrambi con origini nordafricane. I due hanno intimato al 14enne di consegnare subito tutti i soldi che aveva, altrimenti sarebbero volate le botte. Alla fine, nella concitazione, i due sono riusciti ad afferrare il marsupio della vittima con all’interno dei soldi, e sono scappati a gambe levate, facendo perdere le proprie tracce.

Poco dopo, il 14enne è riuscito a chiamare in suo aiuto il padre che è arrivato a Porto Recanati e si è messo alla ricerca dei due nordafricani, senza però riuscire a trovarli.

In realtà, questo purtroppo non è il primo caso del genere avvenuto in città: qualche mese fa un 15enne del posto era stato aggredito sempre in piazza delle Erbe da una decina di magrebini che, brandendo un coltello, gli avevano preso i 40 euro che teneva in tasca. Da quanto emerso si tratterebbe di gruppo di minorenni, i quali abitano tutti all’Hotel House e sono già noti in paese per aver compiuto altre scorribande simili. Le indagini sull’accaduto sono in corso, per chiarire come siano andati i fatti e individuare i responsabili.

Come se non bastasse, nella notte tra giovedì e venerdì una banda di ladri ha tentato il colpo in un centro scommesse situato in piazza del Borgo. Per prima cosa hanno sfondato l’entrata con degli arnesi da scasso e quindi sono entrati. I malviventi hanno frugato a destra e a manca dentro al locale. Tuttavia non hanno trovato nulla di valore e nemmeno l’incasso, visto che il titolare lo aveva messo al sicuro prima della chiusura. Per questo sono dovuti scappare a mani vuote.

A intervenire subito sul posto sono stati i carabinieri della Compagnia di Civitanova, ma al loro arrivo i malfattori si erano ormai già dileguati. Ingenti i danni che purtroppo ha registrato l’attività commerciale, in quanto la vetrata della porta di ingresso era ridotta completamente in frantumi.

Giorgio Giannaccini