Ragazzino in bici investito da un’auto: soccorso con l’eliambulanza

Macerata, 22 giugno 2024 – Un ragazzino di dodici anni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona, dopo essere stato investito da un’auto a Sforzacosta. L’incidente è accaduto attorno alle 15.50 di oggi in via Nazionale, nei pressi della farmacia Paccacerqua.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, il dodicenne è stato travolto da una Fiat Bravo condotta da un sessantenne che viaggiava in direzione Tolentino. Ancora non è chiaro se anche il ragazzino pedalasse in direzione Tolentino o se stesse attraversando la strada. In ogni caso, dopo l’incidente l’automobilista si è fermato e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Dopo le prime cure sul posto, il dodicenne è stato caricato sull’eliambulanza e portato all’ospedale Salesi di Ancona. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma vista la dinamica dell’incidente e l’età del ferito, si è preferito portarlo ad Ancona.