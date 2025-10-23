Ragazzino pestato dal branco dopo la scuola

"Stai lontano dai nostri amici": preso a pugni e picchiato con un bastone da un gruppetto di ragazzi all’uscita da scuola, uno studente è finito all’ospedale con trenta giorni di prognosi. Due giovani, Brayan Ferko di Castelraimondo, e Ernesto Manna di Camerino, che all’epoca dei fatti avevano appena 18 anni, sono finiti sotto processo, accusati del reato di lesioni aggravate.

L’episodio era avvenuto a Camerino il 10 ottobre del 2024. Tutto – secondo la ricostruzione dell’accusa – sarebbe cominciato qualche giorno prima quando la vittima, all’epoca non ancora 18enne, sarebbe stato avvicinato da due ragazzi durante la ricreazione a scuola, mentre si trovava con un amico davanti alla sua classe. Uno lo conosceva appena di vista, dell’altro non sapeva neppure il nome. I due gli avrebbero chiesto se avesse dei problemi con loro e con i loro amici, insinuando che il ragazzo li stesse guardando male. Stessa cosa sarebbe capitata anche il mattino dopo, davanti all’ingresso della scuola, quando sarebbe stato avvicinato nuovamente da due ragazzi che conosceva, e poi ancora di nuovo all’uscita, quando un gruppetto di coetanei lo avrebbe cercato dicendogli di lasciar perdere i loro amici.

In tutte queste occasioni, il ragazzino avrebbe risposto di non aver alcun problema con nessuno di loro. Ma il giorno successivo, mentre era in attesa dell’autobus, lo studente sarebbe stato avvicinato da quattro suoi coetanei, che gli avrebbero detto di voler fare a botte. Anche in quel caso il ragazzino avrebbe cercato di evitare lo scontro e i quattro gli avrebbero dato appuntamento per l’orario della ricreazione, nel parchetto situato sopra l’edificio scolastico. Alla fine, all’uscita da scuola, ci sarebbe stato l’aggressione.

Secondo l’accusa, sostenuta ieri mattina nel processo in tribunale dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, i due 18enni, in gruppo, insieme ad altri ragazzini, mentre si trovavano nell’area Sae avrebbero aggredito il giovane, prendendolo a pugni e provocandogli delle fratture, tra cui quella del naso. Dopo l’aggressione, il gruppo lo avrebbe lasciato a terra sanguinante. Dopo essersi ripreso, lo studente era andato da sua madre, raccontandole quello che era accaduto. Il ragazzino era stato quindi accompagnato dai carabinieri e poi al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino: aveva riportato, secondo gli accertamenti svolti dal personale medico della struttura, un trauma cranico e alcune fratture, ed era stato dimesso con trenta giorni di prognosi.

Ieri a Macerata per i due giovani imputati, difesi dall’avvocato Sergio Poeta, il giudice Domenico Potetti ha disposto la prosecuzione del giudizio e l’udienza è stata rinviata al 7 luglio. I due in aula potranno dare la loro versione dei fatti e respingere le accuse. La vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Sabrina Carnevali.

Chiara Marinelli