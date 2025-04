Ragazzo accoltellato dopo la lite per la droga

Una lite per motivi di droga è degenerata, facendo finire un ragazzo al pronto soccorso. L’allarme è scattato intorno alle 20 nei pressi dell’Hotel House di Porto Recanati. Stando a una prima ricostruzione, due ragazzi – entrambi 19enni – avrebbero iniziato a discutere in maniera piuttosto animata, per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. A un certo punto, uno dei due avrebbe estratto un coltello e con quello si sarebbe lanciato contro il coetaneo, per colpirlo. Per fortuna, in ragazzo è stato colpito in maniera poco profonda a un braccio.

A quel punto, il 19enne armato è scappato di corsa. Intanto si era creata una piccola folla e qualcuno, vista la scena, ha allertato soccorritori e forze dell’ordine. Sul posto è arrivata poco dopo l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati. Il personale ha visitato subito il ferito, che poi è stato accompagnato al pronto soccorso di Civitanova per gli accertamenti e le cure del caso. A quanto sembra comunque, per fortuna, il taglio non dovrebbe aver causato lesioni gravi.

All’Hotel House sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’episodio. In zona, potrebbero esserci delle telecamere utili a chiarire l’accaduto e a individuare anche il 19enne che si è dato alla fuga. Si tratterebbe di due ragazzi di origini extracomunitarie, ma tutti gli accertamenti sono ancora in corso.

g. g.