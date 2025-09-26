Ragazzo arrestato in comunità. E il ladro seriale evade ancora

Gli viene revocata la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, così finisce in carcere un giovane, arrestato in una comunità terapeutica.

A Corridonia, i carabinieri sono intervenuti in una struttura dove hanno rintracciato e arrestato un 21enne, residente a Roma, già noto alle forze dell’ordine, dando esecuzione al decreto di revoca della misura alternativa alla quale era sottoposto. Il provvedimento è scattato dopo una serie di gravi e numerose violazioni accertate a carico del giovane. Per questo nei suoi confronti è stata disposta l’immediata revoca della misura alternativa, e cioè i domiciliari nella comunità. Dopo le formalità di rito, il romano è stato accompagnato nel carcere di Fermo.

A Treia, invece, i carabinieri hanno denunciato di nuovo un 29enne del posto, di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, per il reato di evasione. I carabinieri hanno accertato che nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, il 29enne si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione, nonostante le limitazioni a cui deve sottostare visto che è agli arresti domiciliari. Il treiese, che per altro di recente si era già reso responsabile di violazioni della stessa natura, è stato nuovamente denunciato dai carabinieri e per lui è stato richiesto l’aggravamento della misura. Il soggetto infatti è lo stesso che, con le precedenti evasioni dagli arresti domiciliari, tra gennaio e aprile scorsi avrebbe messo a segno 26 furti in abitazione, portando via gioielli e contanti per un bottino complessivo di circa 22mila euro.

Ora il suo caso sarà esaminato dal tribunale di sorveglianza, che potrà disporre che torni in carcere.