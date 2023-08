Ragazzo bloccato su una parete

Bloccato su una parete alle Lame rosse, un 28enne veneto è stato soccorso dall’elicottero dei vigili del fuoco. A dare l’allarme, ieri poco prima delle 11, è stato il turista, che aveva affrontato una parete del percorso vicino Fiastra senza calcolare il fondo, coperto di breccia e poco resistente. "Ho sottovalutato l’impresa", ha ammesso lui stesso con i pompieri, spiegando di essere sfinito, un po’ ferito per alcune scivolate e rimasto senza acqua: in pratica non ce la faceva più. Ricevuta la sua posizione, i vigili del fuoco hanno chiamato l’elicottero da Pescara. Con il verricello e la collaborazione degli uomini del Soccorso alpino di Macerata e dei carabinieri di Fiastra, i soccorritori si sono calati e lo hanno messo in sicurezza, portandolo poi a bordo e, in volo, fino alla sua auto. Alla fine il ragazzo ha rifiutato di essere accompagnato al pronto soccorso, assicurando di non avere nulla di grave, e se ne è andato, dopo aver mobilitato uomini e mezzi perché troppo stanco per scendere da solo.