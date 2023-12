Ragazzo patteggia due anni per la morte dell’amico 21enne

Per la morte di un ragazzo di 21 anni, il tolentinate Emanuele Mosca (nella foto), ha patteggiato la pena a due anni di reclusione il conducente dell’auto. Imputato per quell’incidente era l’amico della vittima, Diego Ceresani, che stava riaccompagnando lui e altri due ragazzi a casa dopo una cena. Il doloroso episodio era avvento la notte del primo ottobre 2022. Intorno alle 2, dopo essere stati alla festa di un amico a Sarnano, Mosca, un ragazzo e una ragazza erano saliti a bordo della Bmw 118D di Ceresani, per tornare a Tolentino. Ma intorno alle 2 lungo la strada provinciale 502, in un tratto senza illuminazione e sotto la pioggia che cadeva da un po’, in località Morichella di San Ginesio Ceresani aveva perso il controllo della vettura. L’auto aveva girato su se stessa ed era finita poi contro gli alberi sul bordo della carreggiata, con un impatto che aveva fatto sollevare la parte posteriore. Mosca, seduto dietro senza cinture, era stato sbalzato con violenza in avanti e aveva sbattuto contro il parabrezza e, probabilmente, anche contro il tronco dell’albero: un impatto violento che, purtroppo, non gli aveva lasciato scampo. Anche gli altri due passeggeri erano rimasti feriti in modo grave. Dalle indagini successive, era emerso che l’auto viaggiava a 120 chilometri orari, e che al momento dell’impatto contro le piante la velocità era di 70/80 chilometri orari. Così Ceresani era stato accusato di omicidio stradale. Ieri mattina per lui si è tenuta l’udienza preliminare, in tribunale a Macerata. Davanti al giudice Daniela Bellesi, l’avvocato difensore Francesco Governatori ha concordato con il pm Claudio Rastrelli la pena di due anni di reclusione, con la sospensione condizionale. Il giudice ha disposto anche la revoca della patente al 22enne, che l’aveva già avuta sospesa per un anno.