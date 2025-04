Raggira un disabile, rintracciato e denunciato

Raggira un 59enne disabile di Tolentino con la truffa dello specchietto. Ma viene rintracciato e denunciato dai carabinieri della stazione locale. Si tratta di un 42enne siciliano, già noto alle forze dell’ordine. Il malcapitato si è presentato in caserma denunciando che alcuni giorni prima, mentre era alla guida della sua auto, era stato raggiunto da un uomo che gli aveva fatto credere di aver subito il danneggiamento dello specchietto retrovisore, a seguito di una presunta collisione. Questi aveva chiesto 100 euro di risarcimento per evitare problemi con l’assicurazione. Il 59enne era caduto nella trappola acconsentendo al risarcimento – non dovuto – della somma. La querela della vittima ai carabinieri di Tolentino ha permesso di avviare le indagini e giungere all’identificazione del truffatore, denunciato con l’aggravante dell’aver approfittato della disabilità personale della vittima. Le forze dell’ordine invitano la popolazione a prestare la massima attenzione a tentativi di truffa e, in caso di dubbio, a rivolgersi immediatamente ai carabinieri per segnalare l’accaduto. Ogni comportamento sospetto, se tempestivamente comunicato, può aiutare a contrastare questo fenomeno e a proteggere i cittadini più vulnerabili.