Ragioniere part time. Impiegato con esperienza

Azienda commercio di Macerata cerca ragioniere/a part time (28h/sett) per sostituzione maternità per 8 mesi. Si richiede esperienza, utilizzo gestionali Gamma Team System (cod. offerta 696/2). Centro estetico di Passo di Treia cerca estetista con esperienza in manicure, pedicure, depilazione. Part time di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato. Richieste patente B e auto propria, domicilio non distante (cod. offerta 537624/1). Azienda metalmeccanica di Macerata cerca un impiegato commerciale preferibilmente con esperienza, per mansioni di gestioni ordine estero, contatti con i clienti, i trasportatori e le dogane. Inglese B2, età max 45 anni. Gradita esperienza nel settore metalmeccanico (cod. offerta 28511/4). Ditta edile di Petriolo cerca due escavatoristi anche minima esperienza. Richiesta patente B. Tempo determinato rinnovabile (cod. offerta 332842/8). Azienda a Macerata cerca giardiniere/manutentore con esperienza per manutenzioni ordinarie e giardinaggio. Patente di guida e tempo pieno (cod. offerta 28511/7). Per candidarsi cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.