Ragioniere, restauratore, magazziniere, pittore edile

Azienda settore commercio cerca un/a ragioniere/a contabile con esperienza nel ruolo part time. Sede di lavoro: zona Macerata (codice offerta 25947). Azienda settore commercio cerca un/a addetto/a alle casse e accettazione scommesse part time con disponibilità anche nei fine settimana. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 37589). Impresa edile cerca personale esperto in qualità di intonacatore, pittore edile, restauratore. Sede di lavoro: Belforte e cantieri vari (codice offerta 288979). Azienda settore commercio cerca un commesso/magazziniere anche prima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 372429). Impresa agricola cerca un laureato/diplomato in materie agrarie per gestione attività in ambito agrotecnico (fitofarmaci, sementi, zootecnica); un autista in possesso della patente C+CQC. Sede di lavoro: Camporotondo di Fiastrone (codice offerta 38481). Per queste offerte inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.