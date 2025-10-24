Raid dei ladri. Bagno imbrattato al patronato

Ladri in azione negli ultimi giorni, a Tolentino. E i malcapitati corrono ai ripari con sistemi di sicurezza più idonei. Lunedì alle 6 è toccato al negozio Fotograficamente in viale Matteotti. Ma la settimana scorsa, nella notte tra martedì e mercoledì, a finire nel mirino sono stati il bar Compagnucci in piazza dell’Unità, la sede del patronato Acli e la palestra New Fitness Club, entrambe in viale XXX Giugno.

Tra furti tentati e messi a segno, spicca il gesto del condominio 33 di viale Matteotti, vicino allo studio fotografico: i residenti hanno promosso subito una piccola colletta a favore della derubata, la titolare Chiara Gori. Il ladro, con il passamontagna, è entrato dalla porta della sala pose. Le immagini della videosorveglianza lo riprendono mentre si abbassa il cappuccio, prende la cassa (con all’interno alcune centinaia di euro) e scappa. Tutto in pochi minuti. Ad assistere alla scena anche una passante, che si è messo a battere sulle vetrate per farlo desistere e uscire; preziosa la sua testimonianza. Saputo del furto, gli inquilini del palazzo, che hanno una chat di condominio, hanno deciso di attivarsi in modo spontaneo e rapido. "Cara Chiara - hanno scritto nel biglietto – questo piccolo gesto nasce dal desiderio di farti sapere che non sei sola. Il tuo impegno e la tua gentilezza sono apprezzati da tutti noi, e ci auguriamo che questo contributo possa essere un aiuto e un incoraggiamento a continuare con la stessa passione. Con affetto e solidarietà".

Quindici giorni fa è stato segnalato un uomo che stava fotografando i palazzi. La settimana scorsa invece ignoti hanno agito tra l’una e mezza e le due di notte. "Già un mese fa un uomo incappucciato era entrato nella sala slot, ma era scattato l’allarme – spiega il titolare del bar Compagnucci, Jerry Morbidoni –. Io nel frattempo mi sono dotato di un mega lucchetto, un dispositivo più adeguato. L’altra notte hanno tentato di nuovo ma questa volta non sono riusciti a entrare, anche se hanno fatto danni, ancora da quantificare, nel forzare la porta. Forse come atto di rabbia, non potendo portare via niente, hanno danneggiato la vetrata dell’ingresso".

Al patronato Acli sono stati arraffati gli spicci trovati nell’ufficio, una cinquantina di euro. Era già successo un anno e mezzo fa. E in segno di sfregio, i malviventi hanno sporcato tutto il bagno. Infine la palestra New Fitness Club. "Hanno danneggiato la porta d’ingresso e cercato di aprire la cassa – dice uno dei due soci, Edoardo Leggi – per poi fuggire senza niente. Resta comunque la preoccupazione. Avevamo già deciso di mettere un allarme e questo episodio ha accelerato l’installazione".

Tutti i fatti sono stati denunciati ai carabinieri.

Lucia Gentili