Rally delle Marche tra San Severino,. Gagliole e Cingoli

Il 17esimo Rally delle Marche, ultima prova del campionato italiano della specialità automobilistica su sterrato, dopo le regolamentari fasi preliminari si disputerà domenica: partenza alle 6.31 dalla piazza del Popolo di San Severino Marche, prove speciali anche a Gagliole, arrivo ai Viali Valentini di Cingoli che ospita i comparti organizzativi. La novità programmata da Prs Group d’intesa con le tre amministrazioni comunali, costituisce uno dei motivi d’interesse per la competizione che, concludendo il ciclo agonistico, si propone decisiva per l’assegnazione del titolo tricolore. Una quarantina gli equipaggi iscritti, i migliori a livello nazionale. L’attuale situazione di classifica vede al comando il fiorentino Tommaso Ciuffi (Skoda) (foto) con 51 punti, tallonato a 2 lunghezze da Alberto Battistolli (Skoda Fabia R5); terzo è il finlandese Mikko Heikkola (Toyota) a quota 36. Dunque la lotta per aggiudicarsi lo scudetto si annuncia come un duello, ma non si può escludere l’intromissione di Scandola, Oldrati, dell’altro finlandese Jakko Laavio e di ulteriori insidiosi comprimari, tenendo anche presente che ci sarà il punteggio maggiorato a 1.5, l’unico della stagione, ad accentuare il quoziente d’incertezza che rende stimolanti le aspettative. Sul percorso di 360 km complessivi, sono 71 i km per le tre prove speciali (una a Gagliole) da ripetersi per tre volte. "Svolgendosi in un territorio allargato – dice Oriano Agostini di Prs Group –, il Rally è un’opportunità straordinaria per far conoscere questa parte delle Marche, con intuibili benefici anche per l’indotto ricettivo".

Gianfilippo Centanni