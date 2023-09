Rami pericolanti, intervengono i vigili del fuoco

Allarme in contrada San Claudio, a Macerata, per alcuni rami che rischiavano di cadere sulla strada. Dopo la segnalazione di alcuni residenti in merito alle condizioni di una quercia, i vigili del fuoco ieri mattina sono intervenuti con l’autoscala, per mettere in sicurezza i rami divenuti pericolanti. Con la collaborazione della polizia locale, la strada è rimasta chiusa per il tempo necessario a rimuovere le parti danneggiate dell’albero. È intervenuto anche l’agronomo del Comune, per valutare le condizioni generali di stabilità della quercia. Per fortuna comunque non ci sono stati danni a cose o persone.