Rami spezzati e pali caduti per il vento: "Fatti 25 interventi in poche ore"

Rami spezzati, pali caduti ed emergenze in tutta la città domenica per le raffiche di vento. "La centrale operativa è stata aperta dalle 14.20 fino alle 22, ma eravamo pronti ad andare avanti finché necessario – spiega l’assessore Paolo Renna, anche lui in prima linea –. In tutto abbiamo fatto 25 interventi. I problemi più seri hanno riguardato un cavo Telecom, che tagliava in due la strada di contrada Morica; è stato tranciato e messo in sicurezza. Sempre lì è caduta anche una quercia, per fortuna non sulla strada. Il secondo problema invece è stato a Rotacupa, con un cavo dell’alta tensione. In quel caso è stato necessario presidiare la strada dalle 16.30 alle 20, poi abbiamo chiuso tutto. Per il resto, ci sono state varie piante secche cadute, una in via Roma ad esempio, quattro in via Valenti, che abbiamo rimosso con la Protezione civile. In via Foscolo, all’ex Inam c’era una finestra pericolante che i vigili del fuoco non riuscivano a bloccare. D’accordo con loro, abbiamo fatto spostare le quattro auto parcheggiate lì vicino, per sicurezza, e abbiamo transennato quel tratto". In via Valerio, una copertura catramata si è staccata dal tetto di un palazzo ed è finita sulle auto in sosta. "In via Mattei – prosegue l’assessore Renna – abbiamo tolto un lampione che si era inclinato per il vento, e un altro è stato messo in sicurezza nel belvedere Fallaci, anche questo piegato dalle raffiche. In via Borghi un ramo di pino è caduto su un’auto, che abbiamo liberato con Macerata Soccorso". Oltre a questa associazione, a dare man forte ai due operai comunali e alle due pattuglie della polizia locale con motoseghe e segnaletica sono stati i volontari del Cisom, di Cb Tigrotto e l’Associazione nazionale alpini, "questi ultimi al centralino con le telefonate. In tutto c’erano una decina di volontari. Senza spese abbiamo potuto dare una mano ai vigili del fuoco. In generale comunque le manutenzioni alle piante dei viali degli ultimi due anni hanno evitato danni peggiori".