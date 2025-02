Ramo pericolante in centro. Area transennata dall’estate

È davvero difficile credere che, in pieno centro storico, a due passi da Palazzo Venieri, un ramo pericolante continui a pendere sopra un’altra pianta dall’estate scorsa senza che nessuno intervenga.

Il ramo, ormai staccatosi dal tronco principale, si è appoggiato su un altro ramo sottostante creando un potenziale pericolo che potrebbe materializzarsi da un momento all’altro.

Il problema, però, non è solo il ramo, ma la totale mancanza di azione da parte delle autorità competenti.

L’area sotto il ramo, un angolo del piano sotto dei giardini pubblici, che molti frequentano quotidianamente anche per la presenza di panchine artistiche, è stata "delimitata" da un semplice nastro bianco e rosso, ormai sbiadito e sempre più trascurato, a protezione di passanti e visitatori.

La cosa più assurda è che non si tratta di una novità: la situazione perdura da mesi, senza che nessuno si prenda la responsabilità di risolverla. Un intervento minimo, una cesoia e una squadra di operai con una scala, potrebbe mettere in sicurezza l’area in meno di un’ora, ma niente.

Nel frattempo, il ramo rimane lì, a sfidare la sorte, e il nastro sbiadito continua a segnare una zona che resta inutilizzabile. Questo è il trattamento che la nostra città riserva ai suoi giardini pubblici, aree pensate per il benessere dei cittadini e per il loro relax?

ast. t.