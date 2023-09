Rampa Zara, Iommi nella bufera: "Pronto anche al parcheggio a raso"

"Se voglio dimettermi? Per ora no, io voglio risolvere. Voglio la compattezza di questa maggioranza e voglio che questa maggioranza governi per i prossimi 8 anni perché ha tutte le potenzialità per fare bene. Il mio atteggiamento non è ricattatorio, al contrario è la ricerca trasparente di un dialogo costruttivo. Non mi appartengono giochi di bandierine e di partiti. A 75 anni, vorrei solo poter dare un servizio alla città, è l’unica cosa a cui aspiro e mi sono mosso in tal senso, per il bene di Macerata. Tutto il resto è contorno, tutto il resto è politica. Non ho mai voluto imporre nulla a nessuno e sono pronto a discutere ipotesi alternative, come un parcheggio a raso tramite una terza corsia e sottopasso da ricavare in viale Leopardi, dal costo stimato tra i 4 e i 5 milioni. Ma è ora di confrontarci tutti insieme. Sono pronto a cambiare, basta che non si tiri fuori di nuovo l’idea di posti auto a Fonte Maggiore".

L’assessore all’urbanistica Silvano Iommi chiarisce la questione parcheggio Rampa Zara: un progetto da 20 milioni da lui ideato e presentato alla città che prevede 300 posti auto in struttura, tre attracchi meccanizzati per il centro, mercato delle erbe, parco giochi e percorsi nella natura. La scorsa settimana ha presentato le dimissioni, dimissioni che però sono state respinte: un atto di rottura per far capire quanto abbia a cuore il progetto, che stenta a trovare i favori di Fratelli d’Italia e Lega. Dal momento che che in maggioranza continuano a prendere tempo e la variante non viene mai presentata in Consiglio, "continuano a rimandare", dice Iommi, tanto vale andarsene, "non sto qui a scaldare la poltrona": la situazione si è fatta tesa e il futuro è ancora tutto da scrivere. Il coordinatore e capogruppo di FdI, Pierfrancesco Castiglioni, ha definito la mossa di Iommi un "ricatto inaccettabile". Ma Iommi spiega che lui è più che pronto a discutere ipotesi alternative e che non ha mai posto nessun aut-aut. Una soluzione meno costosa può essere quella di realizzare una terza corsia in viale Leopardi, tra Porta San Giorgio e Rampa Zara, per circa 200 nuovi stalli.

Assessore Iommi, partiamo dalla variante.

"La questione è urbanistica e non architettonica. La competenza esclusiva per decidere sulle scelte urbanistiche, quindi su previsioni di medio e lungo periodo da inserire nel piano regolatore, è del consiglio comunale. Io ho impostato tutto il mio lavoro di assessore sul rapporto con il Consiglio proprio in questa chiave. Ho sempre cercato di unire il più possibile sulla materia urbanistica dialogando con il Consiglio e cercando poi di tradurre le idee in scelte esecutive. Questa la premessa. Per il progetto Rampa Zara in struttura, visto che quell’area è molto vincolata dal punto di vista paesaggistico, gli enti di riferimento chiedono qualcosa di più per spiegare come si risolvono impatto e valorizzazione del vincolo ambientale: per ciò si parla di bosco verticale, ripiantumazioni e così via. Ma la variante di per sé non è vincolante: non impone progetti, ma dà indicazioni su che tipo di parcheggio si può fare, in altre parole individua semplicemente un’area".

Ma Fratelli d’Italia e Lega, non sono favorevoli al piano Rampa Zara così come concepito: si temono costi spropositati e l’estrema difficoltà nel realizzare l’opera. Propongono piuttosto un parcheggio a raso.

"Ma la variante di per sé non impedisce che poi si faccia un parcheggio a raso. Ne possiamo discutere insieme. Basta che sia viale Leopardi però e che non si tiri fuori di nuovo l’ipotesi di Fonte Maggiore. Il parcheggio Rampa Zara deve avere l’accesso da viale Leopardi, mentre Fonte Maggiore sarebbe tutta un’altra storia, si accede dalle Fosse e non risolve il problema, si trova 50-60 metri più in basso".

Quindi andrebbe bene anche il parcheggio a raso?

"Meglio che niente, diciamo. Sarebbe il minimo sindacale, però forse metterebbe tutti d’accordo perché costerebbe meno. Ma bisogna discuterne. Non c’è mai stata una vera conferenza decisoria sulle possibili soluzioni. Io vado incontro agli altri, ci mancherebbe, purché sia chiaro che parliamo di parcheggio di Rampa Zara a raso in viale Leopardi, no a Fonte Maggiore: quest’ultimo non avrebbe niente a che vedere con la politica di rilancio del centro storico. Il parcheggio a Rampa Zara è anche un atto simbolico e identitario, il centro va rafforzato, specie la parte nord che è stata abbandonata e si è svalutata, perché senza centro storico Macerata non esiste".

In cosa consiste il nuovo piano?

"Si allarga viale Leopardi e si ricava una terza corsia, per circa 200 nuovi stalli (ma possono essere anche di più) che andrebbero a occupare la parte che si affaccia sulla vallata. Basterebbe poi fare un sottopasso che da quel lato sbuchi sotto il silos di Giulioni dove c’è l’ascensore che porta in centro. Così elimineremmo anche le auto sotto le mura".

Quindi, per ora niente dimissioni?

"Le dimissioni sono connesse a una mancata discussione. Non ho mai detto che la mia è l’unica soluzione possibile né ho mai detto che il 16 ottobre (data del Consiglio) me ne vado se non si approva la variante. Anzi, c’è ancora margine per parlarne, sollecito una discussione seria tutti insieme, finora non si è fatta, nonostante il mio sforzo a cercare momenti riflessione condivisa. Ma dobbiamo smetterla di non fare niente, perché lo stare fermi costa ed è il centro a pagarne le conseguenze".