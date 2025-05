Range Rover rubata nella notte. È il quarto caso in pochi giorni

Range Rover rubata nella notte, è il quarto furto di auto di questo modello avvenuto in città negli ultimi giorni. "Sarebbe stato utile saperlo, mi sarei organizzata per parcheggiare l’auto, comprata con tanti sacrifici e pagata 60mila euro, in un garage" ha commentato amareggiata la proprietaria della macchina. Il furto è avvenuto l’altra notte in via Fratelli Bandiera. È lì, in strada, sotto casa della proprietaria, che si trovava parcheggiata una Range Rover Evoque. "Sono uscita verso mezzanotte e mezza per buttare via l’umido e l’auto era lì – ha raccontato la proprietaria –. Poi al mattino, verso le 6.50, quando sono uscita per portare a scuola mia figlia, la macchina non c’era più. È stato bruttissimo. Un vicino di casa mi ha detto che alle 2 l’auto c’era ancora. Hanno agito in uno o due minuti, riuscendo a far partire la Range Rover senza chiavi e senza far scattare l’allarme. Sapevano come fare. Sono andata dai carabinieri a fare denuncia". L’auto è stata segnalata, tramite il gps, a San Severo, in provincia di Foggia. Poi più nulla.

Quello dell’altra notte è il quarto furto di Range Rover di quel modello che si registra negli ultimi giorni, a Civitanova. "Voglio segnalare quello che mi è successo per mettere in guardia tutti i cittadini: le persone devono sapere".

Chiara Marinelli