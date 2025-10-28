Rapina A14 ai portavalori, tre arrestati. Ma la caccia alla banda dei 7 continua. La diretta

Macerata, 28 ottobre 2025 – Tre gli uomini arrestati dai carabinieri di Macerata come presunti rapinatori che, nella tarda serata di ieri, si sono dati alla fuga per campi dopo aver tentato di rapinare due furgoni portavalori sull'A14 (foto) tra il casello di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, lungo la carreggiata sud.
Il terzo presunto rapinatore, era stato ritrovato ferito nei pressi di un vivaio a Potenza Picena ( Macerata) e portato all'ospedale di Torrette (Ancona). La caccia agli altri banditi prosegue. Le guardie giurate e gli automobilisti coinvolti non hanno subito danni fisici per il piano anti rapina della polizia di Stato di Macerata che si è attivato nell'immediato interessando tutte le forze di polizia. Il tratto di autostrada, chiuso in entrambi i sensi di marcia per diverse ore dopo le 18 per l'incendio di cinque autovetture spento dai vigili del fuoco di Civitanova Marche e Osimo, è stato riaperto.
È stato riaperto solo poco prima delle 9, stamattina, il tratto autostradale dell'A14 Bologna-Taranto tra Loreto e Civitanova Marche che era stato chiuso ieri sera dopo le 18, in entrambe le direzioni. Sul luogo dell'evento, fa sapere la società Autostrade, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili sia verso Pescara che verso Ancona: si registrano 5 km di coda per traffico congestionato, con tendenza in diminuzione, in direzione Pescara. Sul luogo dell'evento, fa sapere la società Autostrade per l'Italia, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.
Uno dei rapinatori arrestati è ricoverato all'ospedale di Torrette ad Ancona dove è stato sottoposto ad un intervento da parte dei chirurghi plastici: è stato operato alla gamba destra - non sinistra come appreso in un primo momento - per l'estrazione di un proiettile verosimilmente sparato da una guardia giurata che ha risposto al fuoco di armi semiautomatiche durante la fallita rapina. L'uomo, 56 anni, di Cerignola (Foggia), è arrivato poco dopo le 21.15 al Pronto soccorso di Ancona, dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ed è stato poi operato. Le sue condizioni sono stabili: la prognosi non è riservata. Il 56enne è in stato d'arresto per concorso in tentata rapina aggravata.
Secondo gli investigatori, gli uomini entrati in azione in quel momento avevano un appuntamento in un altro punto dell'autostrada con gli altri complici ma, vedendo i carabinieri, non si sono fermati: hanno danno fuoco a due delle tre auto, scappando con un'altra vettura. Successivamente, usciti dall'A14, hanno rubato il furgone di un vivaista, lasciando uno dei complici sul posto: probabilmente è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco al polpaccio sinistro forse sparato da una guardia giurata che l'avrebbe esploso per rispondere alle raffiche dei rapinatori in autostrada. Due dei rapinatori sono stati intercettati dai carabinieri mentre si trovavano ancora sul furgone.
La dinamica della fallita rapina: il gruppo avrebbe tentato di bloccare i due furgoni portavalori con 3 auto, riuscendo a fermarli anche sparando alle gomme con armi semiautomatiche. I rapinatori hanno quindi tentato di aprire i furgoni per impossessarsi del denaro, con vari mezzi tra cui esplosivo e attrezzi meccanici: non ci sono riusciti e quindi sono scappati a mani vuote non prima di aver incendiato auto e sparato alle gomme di un'autocisterna che si è intraversata, bloccando l'A14 con il tratto tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche rimasto poi chiuso per 15 ore in entrambi i sensi.
I carabinieri hanno arrestato ieri sera a Porto Potenza Picena tre uomini tra i 43 e 56 anni, originari di Cerignola (Foggia) per concorso in tentata rapina aggravata, tra cui uno ora ricoverato in ospedale ad Ancona per essere sottoposto a intervento chirurgico in quanto ferito al polpaccio sinistro. Gli altri quattro componenti del gruppo sarebbero dunque in fuga e ricercati
Un commando di sette persone sarebbe entrato in azione ieri pomeriggio per assaltare due furgoni blindati portavalori in transito verso sud sul tratto marchigiano dell'A14 a Porto Recanati: questo è quanto emerge dalla ricostruzione dei carabinieri di Macerata.