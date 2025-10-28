Rapina A14 ai portavalori, tre arrestati. Ma la caccia alla banda dei 7 continua. La diretta

10:22

Il bandito ferito e arrestato è stato operato a Torrette

Uno dei rapinatori arrestati è ricoverato all'ospedale di Torrette ad Ancona dove è stato sottoposto ad un intervento da parte dei chirurghi plastici: è stato operato alla gamba destra - non sinistra come appreso in un primo momento - per l'estrazione di un proiettile verosimilmente sparato da una guardia giurata che ha risposto al fuoco di armi semiautomatiche durante la fallita rapina. L'uomo, 56 anni, di Cerignola (Foggia), è arrivato poco dopo le 21.15 al Pronto soccorso di Ancona, dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ed è stato poi operato. Le sue condizioni sono stabili: la prognosi non è riservata. Il 56enne è in stato d'arresto per concorso in tentata rapina aggravata.