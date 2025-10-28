Rapina ai portavalori in A14, il testimone: “Il ferito mi ha chiesto aiuto, gli ho dato dell’acqua”

Porto Potenza (Macerata), 28 ottobre 2025 – “Era ferito, mi ha chiesto dell’acqua e gliel’ho data. Gli altri sono fuggiti con il mio furgone”. E’ il racconto di Giuseppe Capozucca, titolare del vivaio Green Garden di Porto Potenza, dove sono passati i rapinatori in fuga dopo l’assalto ai portavalori in autostrada, con esplosioni, spari a colpi di kalashnikov e auto a fuoco, a Porto Recanati. Giovedì sera Capozucca si è imbattuto nei banditi in fuga.

“Ero stato a fare la spesa, quando sono tornato al vivaio e, sceso dal furgone, ho visto l’incendio in autostrada – racconta Capozucca -. Ho chiamato mia moglie e quelli che stavano qua. Mentre guardavamo quello che stava accadendo ho lasciato il furgone aperto, e a un certo punto ho visto che partiva a tutta velocità con gli sportelli aperti”. Erano alcuni dei banditi in fuga, che prima erano entrati nel vivaio alla ricerca di chiavi di auto per fuggire. “Sono entrati in quattro, con i giubbotti tutti uguali. Uno voleva prendere l’auto di mia moglie, e mi ha messo anche le mani in tasca per cercarle. Poi hanno fatto scendere dall’auto una nostra cliente che aspettava il marito fuori dal vivaio. Ma lei aveva le chiavi in tasca e non sono riusciti a rubarle l’auto”.

I banditi hanno abbandonato il loro complice ferito. “Era appoggiato ai contatori, mi ha chiesto aiuto: era ferito e voleva bere. Io gli ho portato bottiglia d’acqua e ho richiamato la polizia, che avevo già contattato in precedenza. Dopo un po’ è arrivata anche l’ambulanza. Quell’uomo è stato ammanettato e portato via. Poi io sono andato al comando dei carabinieri a Civitanova per fornire la mia testimonianza.

Capozzuca dice di non essere stato spaventato dalla situazione. “No, non ho avuto paura, né subito né dopo. Sono rimasto una ventina di minuti con quel signore ferito”.