Rapina al compro oro, ad aprile il processo col rito abbreviato

Accusato della rapina al compro oro di viale Don Bosco, sarà processato tra un mese Giovanni Aru, 21enne di origini sarde residente in città. Si tratta dell’episodio avvenuto l’11 ottobre scorso. Aru sarebbe entrato nel negozio "Re Mida" con un pretesto, avrebbe aggredito il commerciante con uno spray urticante, minacciando di sparagli, e si sarebbe impossessato di gioielli in oro per circa 17mila euro. Ma il titolare del negozio aveva avvertito la polizia e chiuso le porte, e così Aru era stato arrestato: addosso gli erano stati trovati i gioielli che contava di portare via. In via Piave era stato poi recuperato un borsone con abiti di ricambio, che avrebbe dovuto usare per far perdere le tracce. Ieri in udienza preliminare per Aru, che ora è ai domiciliari, l’avvocato Simone Matraxia ha chiesto il processo con l’abbreviato, fissato per l’11 aprile. In quella data sarà pronunciata la sentenza sulla vicenda.