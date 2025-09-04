Rapina all’alba in tabaccheria: "Mai successo in quarant’anni"

Rapinatore in azione, ieri mattina, nella tabaccheria Cantarini lungo le scalette di Piaggia della Torre, nel pieno centro storico di Macerata. Un uomo, con testa e volto coperti da un casco e vestito con abiti sportivi, è entrato nello storico locale puntando un coltellino da cucina contro il titolare, Franco Cantarini, e intimandogli di consegnare l’incasso.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Cantarini: "Questa (ieri, ndr) mattina presto, verso le 6:30, è entrato un uomo che indossava un casco, cosa che mi sembrava già strana – spiega –. Io ero all’interno della tabaccheria, vicino alla porta, e l’ho visto subito tirare fuori un coltellino, di quelli piccoli da cucina, e puntarmelo contro: mi ha chiesto di consegnargli i soldi presenti in cassa. Glieli ho dati (erano circa 400 euro), e dopo averli presi ha portato via anche delle sigarette e qualche gratta e vinci. Quindi è scappato, sparendo nel nulla. In quarant’anni di lavoro qui in centro é la prima volta che mi succede una cosa del genere".

Una volta fuggito il rapinatore, il titolare della tabaccheria si è rivolto alle forze dell’ordine, subito accorse sul posto per dare il via agli accertamenti. Cantarini ha fornito ai carabinieri una descrizione del rapinatore, che sarebbe di nazionalità italiana e avrebbe parlato con accento del sud. "Subito dopo la rapina ho chiamato il 112 e sono arrivati i carabinieri – continua Cantarini –. Sono iniziate le indagini, vedremo come procederanno e quello che si scoprirà, ma il ragazzo era coperto dal casco quindi non so quanto possa essere semplice riconoscerlo. Sappiamo soltanto che è arrivato dalla parte alta delle scalette e, dopo essere passato da me, é scappato continuando la discesa. Verranno quindi visionati i video delle telecamere di questa zona".

Alla luce della testimonianza di Cantarini, i carabinieri hanno avviato le indagini. Difficile che ci possano essere testimoni in grado di fornire informazioni, visto che a quell’ora il centro storico era praticamente deserto.