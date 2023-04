"Rapina all’autogrill con parrucca e blitz alla pizzeria di Piediripa"

Con casco e parrucca, avrebbero rapinato l’autogrill in superstrada, ultimo colpo di un periodo alquanto vivace. Per questo, ma non solo, sono sotto processo Francesco Mancioli, corridoniano di 55 anni, e il tunisino 35enne Sami Ferchichi. Il 25 maggio dell’anno scorso, di notte, i due si sarebbero introdotti al negozio Fallimenti di Tolentino, portando via mille euro in contanti. Poi Ferchichi è accusato di aver rubato uno scooter Yamaha a Porto Sant’Elpidio il 12 giugno 2022; per quello scooter, Mancioli è accusato di ricettazione. Il 19 luglio tutti e due si sarebbero presentati alla pizzeria Borgo Antico di Piediripa, e usando anche uno spray urticante avrebbero tentato di rapinare dell’incasso il titolare, che però si era difeso e li aveva messi in fuga. Il 23 luglio, in sella allo scooter rubato, i due sarebbero entrati nel bar Autogrill lungo la superstrada, in territorio di Tolentino, e minacciando la barista con un revolver Colt (rubato il giorno stesso a Corridonia) l’avrebbero costretta a consegnare i 2.300 euro che aveva in cassa, più 4.160 euro di tagliandi di lotterie istantanee varie, e 400 euro di sigarette. Ferchichi avrebbe indossato il casco integrale, Mancioli una parrucca e i collant sul viso. Ma i carabinieri erano arrivati a loro grazie allo scooter, individuato a Tolentino davanti alla Ford Focus di Mancioli. Ieri per loro era prevista l’udienza preliminare, ma l’avvocato Alessandro Ciarrocchi, per il tunisino che è tuttora in carcere, ha chiesto di patteggiare: l’udienza è stata rinviata al 21 giugno. Si costituirà parte civile il titolare dell’autogrill con l’avvocato Alessandro Verdicchio.

Paola Pagnanelli