Rapina all’Autogrill vestiti da clown: gli imputati patteggiano otto anni

di Paola Pagnanelli

Quattro anni di reclusione uno, e quattro anni e otto mesi l’altro: si è chiuso con due patteggiamenti il procedimento per la rapina all’autogrill di Tolentino e per altri episodi analoghi commessi da maggio a luglio dell’anno scorso.

Imputati erano Francesco Mancioli, corridoniano di 55 anni, e il tunisino 35enne Sami Ferchichi. Le gesta dei due erano iniziate il 25 maggio: quella notte, si erano introdotti nel negozio Fallimenti di Tolentino, rubando mille euro in contanti. Poi, il 12 giugno, Ferchichi aveva sottratto uno scooter Yamaha a Porto Sant’Elpidio; il motorino era stato poi ritrovato da Mancioli, che per quel fatto era accusato di ricettazione. Il pomeriggio del 19 luglio Mancioli e Ferchichi erano andati alla pizzeria Borgo Antico di Piediripa, avevano spruzzato uno spray urticante addosso al titolare e pensavano così di riuscire a portarsi via l’incasso.

Ma il proprietario era riuscito a difendersi e aveva messo in fuga i due rapinatori. Ma loro non si erano arresi. Il 23 luglio, in sella allo scooter rubato, i due sarebbero entrati nel bar Autogrill lungo la superstrada, nel tratto in territorio di Tolentino, avevano puntato contro la barista un revolver Colt (che era stato preso il giorno stesso a Corridonia) e l’avevano così costretta a consegnare il denaro che era in cassa, 2.300 euro, oltre a 4.160 euro di tagliandi di lotterie istantanee varie, e 400 euro di sigarette. Per non farsi riconoscere, Ferchichi aveva indossato un casco integrale in testa, mentre Mancioli aveva usato una parrucca e un paio di collant infilati sul viso.

Ma i due erano stati individuati e riconosciuti dai carabinieri di Tolentino. Le telecamere in città infatti avevano immortalato lo scooter rubato, dietro al quale c’era sempre la Ford Focus: dal numero di targa si era arrivati a Mancioli, e a casa di questo a Corridonia erano stati arrestati sia lui sia il tunisino. Con questa serie di accuse i due, che avevano anche confessato dopo l’arresto, hanno chiesto di patteggiare la pena, e ieri per loro in tribunale a Macerata si è chiuso il processo. Per il tunisino, davanti al giudice Claudio Bonifazi l’avvocato Alessandro Ciarrocchi ha concordato la pena a quattro anni di reclusione; per il corridoniano, gli avvocato Giorgio Marchetti e Antonella Passalacqua hanno concordato quattro anni e otto mesi. Entrambi sono per il momento agli arresti domiciliari, dove dovrebbero continuare a scontare le pene pattuite con la procura. Il titolare del bar dell’Autogrill rapinato di Tolentino, parte offesa in questa vicenda, era assistito dall’avvocato Alessandro Verdicchio.