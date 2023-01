Rapina all’ora di cena: malvivente in manette

di Gianfilippo Centanni

Nel giro di nove ore dal colpo, è stato arrestato l’autore della rapina compiuta a Cingoli nel negozio di elettrodomestici, cellulari e pc ’Sinergy’ di Bracaccini, in via Santa Sperandia dirimpetto al centro storico. Verso le 19.45 dell’altra sera, un cliente usciva e un altro stava per entrare: dietro al bancone, c’era David Bracaccini. Improvvisamente nel locale ha fatto irruzione un individuo, il volto celato da un passamontagna nero come gli abiti indossati: impugnando una pistola che risulterebbe caricata a salve (solo il bossolo è stato rinvenuto dagli inquirenti) l’ha rivolta verso il bancone sparando un colpo. Bracaccini si è gettato sul pavimento, il malvivente col calcio della rivoltella ha frantumato la vetrata dell’armadio contenente numerosi e costosi cellulari, ne avrebbe arraffati due di rilevante valore, uscendo precipitosamente e dileguandosi lungo via Santa Sperandia. Durata dell’azione? "Pochi ma interminabili secondi" ammette Bracaccini. Davanti all’esposizione, vetri e cellulari in frantumi: "Per valutare i danni, è in corso un inventario". Subito ripresosi, Bracaccini ha allertato i carabinieri, arrivati immediatamente col luogotenente Umberto Paglioni, comandante della stazione locale. In base alla deposizione di Bracaccini e alla visione delle immagini riprodotte dalle telecamere del circuito interno di videosorveglianza, sono stati tratti elementi utili alla prosecuzione delle indagini. L’esame anche delle immagini di tutta la giornata, avrebbe permesso di rilevare che una coppia di ragazzi (uno sarebbe risultato minorenne) è entrata nel negozio rivolgendo il proprio interesse intorno allo spazio in cui erano esposti vari hi-phone, pur’essi molto costosi. Che i due abbiano eseguito un sopralluogo? Comunque, il minorenne non risulta compromesso. I dubbi avrebbero acuito l’interesse sulla visione del giovane vestito di nero. Intanto, al telefono del negozio sarebbe giunta una chiamata via cellulare, per sapere se vi era stata compiuta una rapina. In base al numero del telefonino e individuato l’autore della strana richiesta, l’impegno dei carabinieri si è orientato verso Filottrano dove, accertato chi avrebbe effettuato la chiamata, estraneo al fatto, si è risaliti all’identificazione del presunto rapinatore, trovato poco dopo le 4 di ieri mattina nella propria abitazione: un 19enne filottranese che non ha parlato né tantomeno confessato di essere l’autore della rapina. Comunque, i carabinieri lo hanno tratto in arresto e trasferito nel carcere anconetano di Montacuto. Il sostituto procuratore Enrico Riccioni ha fissato per domani l’udienza di convalida dell’arresto. Il giovane è difeso dall’avvocato Paolo Marchionni.