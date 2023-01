Rapina Cingoli, assalto con la pistola al Sinergy di via Santa Sperandia: paura e spari. Arrestato un giovane

Carabinieri al lavoro

Cingoli (Macerata), 14 gennaio 2023 – Rapina a Cingoli, nella tarda serata di ieri e arresto questa mattina: si tratta di un giovane di Filottrano portato nel carcere di Montacuto. A essere preso di mira il negozio Sinergy (rivendita di elettrodomestici, cellulari e pc) in via Santa Sperandia a ridosso del centro storico. Verso le 19.45, mentre un cliente usciva e uno aveva appena varcato l’ingresso, un malvivente a volto completamente coperto ha fatto irruzione nel locale. In quel momento, dietro al bancone c’era David Bracaccini che col fratello Emanuele, assente, è quotidianamente in attività.

Senza parlare, il malvivente ha sparato un colpo di pistola verso Bracaccini che si è gettato nello spazio dietro al bancone, sentendo il rapinatore che, con il calcio della pistola (forse un’arma a salve: il bossolo è stato rinvenuto e requisito dagli inquirenti) frantumava una vetrina dell’armadio in cui erano esposti numerosi cellulari di notevole valore per cui è in corso l’inventario. Il malvivente ne ha presi diversi, quindi è uscito di corsa dileguandosi lungo la discesa di via Santa Sperandia dove forse aveva lasciato in sosta un’auto. Bracaccini ha subito allertato i carabinieri, intervenuti per un immediato sopralluogo. Dalle indagini lampo si è quindi arrivati all’arresto del giovane di Filottrano.