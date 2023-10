In ciabatte ma armato di coltello tenta due colpi, poi rapina un venditore di kebab: arrestato

Civitanova, 25 ottobre 2023 – Un 50enne maceratese è finito in carcere, con l'accusa di aver tentato di rapinare un bar a Piediripa e uno in superstrada, e di aver poi rapinato un venditore di kebab a Civitanova. Si tratta di un ex ristoratore, Alessandro Zecchini, che ieri sera è uscito di casa in ciabatte e pantaloncini, ma con un coltello, per cercare di rimediare dei soldi.

Il primo tentato colpo al bar

Il primo allarme è arrivato alla questura dalle 23 da un bar a Piediripa di Macerata: un uomo, con il casco e un fazzoletto colorato per coprirsi il volto, aveva puntato un coltello a serramanico alla pancia del titolare, un 50enne della città, intimandogli di consegnare l'incasso. Ne era nata una colluttazione, e il proprietario alla fine era riuscito a bloccare il malvivente e spingerlo fuori dal locale.

Il bandito allora è risalito sulla sua auto, a cui aveva coperto la targa con un asciugamano, e si era allontanato. Il barista ha subito dato alla polizia la descrizione del malvivente e dell'auto e sono iniziate le ricerche.

Fallita la rapina in autogrill

Circa mezz'ora dopo, un'altra richiesta di intervento è arrivata al 112 e dirottata al commissariato di Civitanova, dall'Autogrill civitanovese lungo la statale 77: un soggetto, la cui descrizione coincideva con quello di Piediripa, aveva tentato di rapinare una dipendente. La donna, di 50 anni, ha riferito agli agenti che lo sconosciuto si era avvicinato alla cassa e le aveva puntato un coltello, chiedendole i sodi del registratore di cassa. La donna aveva iniziato a urlare, e il malvivente aveva desistito ed era scappato.

Il colpo riuscito: 150 euro di bottino

Ma 15 minuti dopo, il terzo allarme, per una rapina riuscita ai danni di un negozio di kebab nel centro di Civitanova, da dove erano stati presi 150 euro. Con le descrizioni del bandito e della sua auto, gli agenti della Volante di Civitanova si sono lanciati sulla 77 rintracciando il fuggitivo. Con l'intervento anche dei colleghi di Macerata, dopo un inseguimento l'auto è stata fermata in zona Pace, dove infine il maceratese è stato bloccato. In auto sono stati trovati il casco, un coltello a serramanico e la sciarpa usata per coprirsi.

L'uomo è stato arrestato con le accuse di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e per porto di strumenti atti a offendere. Ora è in carcere a Montacuto, in attesa dell'udienza di convalida. Sarà difeso dall'avvocato Donatello Prete.