Rapina con una pistola giocattolo nell’area di servizio: fermato un giovane

Tolentino (Macerata), 14 gennaio – Con una pistola in mano avrebbe minacciato la cassiera, intimandole di consegnargli il denaro e i gratta e vinci. Poi sarebbe scappato a piedi, ma la sua fuga è finita dopo poco: i carabinieri sono riusciti a fermare il ragazzo. Si è chiuso il cerchio sul giovane rapinatore che attorno alle 13 di oggi ha rapinato l’area di servizio “San Martino” in superstrada, poco prima dell’uscita di Tolentino Ovest.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane rapinatore sarebbe entrato in azione a volto coperto, con una pistola in mano. Dopo aver minacciato la cassiera, si sarebbe fatto consegnare soldi e gratta e vinci (per un valore ancora da quantificare), per poi fuggire a piedi. Ma la fuga sarebbe durata poco, visto che i carabinieri sono riusciti a intercettarlo e a fermarlo (con tutta la refurtiva addosso) sempre nella zona della superstrada a Tolentino.

La pistola usata per minacciare la cassiera sarebbe un giocattolo, visto che – secondo le prime indagini – il giovane non avrebbe armi vere nella sua disponibilità.